Александр Гинцбург прокомментировал критику в адрес COVID-вакцины

Александр Гинцбург, директор центра, разработавшего вакцину, прокомментировал реакцию других стран на появление российской вакцины:

"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, то какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник", — отметил он.

Вакцина под названием "Спутник V" была зарегистрирована во вторник, но уже получила множество откликов со всего мира.