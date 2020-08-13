Александр Гинцбург, директор центра, разработавшего вакцину, прокомментировал реакцию других стран на появление российской вакцины:
"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, то какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник", — отметил он.
Вакцина под названием "Спутник V" была зарегистрирована во вторник, но уже получила множество откликов со всего мира.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.