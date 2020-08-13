Правительственный десант высадился на Дальнем Востоке

Началась рабочая поездка премьер-министра страны Михаила Мишустина на Дальний Восток. В ней его сопровождает добрая половина кабмина. Всем перед началом работы премьер рекомендовал посетить офтальмолога, чтобы "рассмотреть все, как следует и ничего важного не пропустить".

Цель поездки - погружение в проблемы ДФО.

Как сообщается, на ближайшую неделю у Мишустина запланированы три десятка совещаний и встреч в четырех регионах: Чукотке и Камчатке, Амурской и Магаданской областях.

Правительственный десант посетит самые разные объекты:

от социальных - больниц и школ, до производственных - рыболовецких колхозов, предприятий АПК, горно-обогатительных комбинатов и электростанций.

И везде чиновники будут общаться местными жителями: