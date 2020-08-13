Небензя: Россия готова к сотрудничеству’ по вакцине от COVID

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, заявил, что Москва, зарегистрировавшая первую в мире вакцину от коронавируса открыта для сотрудничества со всеми, кто в ней (вакцине) заинтересован:

"Мы готовы к международному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами в разработке и производстве вакцин и методов лечения для обеспечения скоординированного глобального реагирования на распространение COVID-19 и общей победы над пандемией", — сказал Небензя.

Напомним, что во вторник, 11 августа, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против Covid-19, получившую название "Спутник V". Несмотря на то, что документ получен, вакцина будет по-прежнему тестироваться на тысячах добровольцев в России и за рубежом. Уже сейчас 20 стран сделали заказ на покупку миллиарда доз.

Небензя сказал, что клинические испытания показали безопасность и высокую эффективность препарата, и отметил, что в России разрабатываются и другие "перспективные" вакцины.

Некоторые западные правительства пренебрежительно отнеслись к российским достижениям, а ряд СМИ поспешили упрекнуть Россию в "безответственном подходе к здоровью граждан".

Читайте также:

Глава РФПИ: Sputnik V подвергается информационным атакам от зависти

Раскрыты побочные эффекты российской вакцины от COVID-19