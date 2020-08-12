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Мишустин поручил продлить стимулирующие выплаты медработникам

Политика

Правительство РФ намерено рассмотреть вопрос продления выплат медицинским работникам за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство проработает вопрос о продлении стимулирующих выплат медикам", — заявил он.

Мишустин также добавил, что данная тема обсуждалась 11 августа в ходе совещания российского президента Владимира Путина с правительством.

6 августа премьер-министр заявил, что на дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19 или из группы риска, будет выделено 14 млрд рублей. Также было одобрено предложение по ускоренному исчислению пенсионного стажа медработникам. Теперь он будет рассчитываться в двойном объёме.

Напомним, что в апреле Владимир Путин объявил о надбавках для медицинских работников, работающих с коронавирусными пациентами. Размер выплат составляет от 25 000 до 80 000 рублей в месяц в зависимости от категории медперсонала.

Планировалось, что медики будут получать их с апреля по июнь включительно. Потом было принято решение о продлении стимулирующих выплат на июль и август.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве проверяют сообщения о невыплате компенсаций медикам.

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