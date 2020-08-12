Армения продлила режим ЧП из-за пандемии

Из-за пандемии в Армении продлили режим чрезвычайного положения — на этот раз до 11 сентября. На внеочередном заседании власти страны отметили, что угроза, из-за которой страна продолжает претерпевать ограничения, все еще не устранена.