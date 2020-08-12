Из-за пандемии в Армении продлили режим чрезвычайного положения — на этот раз до 11 сентября. На внеочередном заседании власти страны отметили, что угроза, из-за которой страна продолжает претерпевать ограничения, все еще не устранена.
"Несмотря на то что у нас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, мы вынуждены — надеюсь, в последний раз — до 11 сентября продлить режим чрезвычайного положения", — отметил Никол Пашинян, премьер-министр страны.
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