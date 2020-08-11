Жириновский захотел испытать на себе вакцину от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов стать одним из первых, кто сделает прививку от коронавируса.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Запуск в массовое производство намечен на 1 января 2021 года.