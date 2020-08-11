Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов стать одним из первых, кто сделает прививку от коронавируса.
Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Запуск в массовое производство намечен на 1 января 2021 года.
"Владимир Вольфович готов быть в числе первых, кто сделает прививку от коронавируса. Это единственное надёжное средство, чтобы обезопасить организм в условиях пандемии", — сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.