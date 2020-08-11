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Российский сенатор нашёл организаторов митингов в Белоруссии

Политика » Власть

Протестами, которые охватили Белоруссию, руководят из Европы и США. Цель организаторов народных митингов — раскачать ситуацию внутри страны.

Такое мнение высказал сенатор Олег Мельниченко. Он побывал в Минске, где наблюдал за президентскими выборами.

"Все эти беспорядки в Минске вызваны технологиями, которые применяют наши зарубежные коллеги для раскачивания внутриполитической ситуации в Белоруссии. Без США в том числе здесь не обошлось, конечно", — заявил член Совета Федерации России.

Напомним, что сразу после публикации первых экзит-полов, по которым стало понятно, что на выборах лидирует Александр Лукашенко, жители Белоруссии начали выходить на улицы городов. Восстание началось 9 августа и продолжается каждый день. Сообщается, что 10 августа столкновения с правоохранителями были ожесточённее, чем днём ранее.

"Правда.Ру" также сообщила, что соперница Лукашенко Светлана Тихановская сбежала в Литву. Об этом сегодня сообщил глава МИД страны в своём микроблоге. Накануне Тихановская заявляла, что не видит повода для своего ареста, поэтому не намерена покидать территорию республики.

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