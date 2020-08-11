Трое российских дипломатов высланы из Словакии

Словакия выслала трех сотрудников российского посольства в Братиславе, сославшись на злоупотребление словацкими визами, которое, по данным местных СМИ, было связано с убийством грузина в Берлине в прошлом году.

"По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, — говорится в заявлении представителя МИД Словакии. — Кроме того, имело место злоупотребление визами, выданными в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге, в связи с этим было совершено серьезное преступление на территории другого государства-члена ЕС и НАТО".

Никаких подробностей, повлиявших на такое решение МИД Словакии не предоставил.

Словацкие СМИ сообщили, чтоповодом стало "вновь открывшееся обстоятельство":

один из людей, подозреваемых в причастности к убийству, хотя и не в самой стрельбе, якобы, выехал в Европу по словацкой визе.

В прошлом месяце министр иностранных дел Словакии Иван Коркок распорядился провести проверку выдачи виз в консульстве Санкт-Петербурга.

Напомним, что Германия выслала двух сотрудников российского посольства в декабре в связи с этим делом.

Кремль категорически отверг идею о существовании какой-либо связи между убийством и российским правительством. И пообещал Словакии "зеркальный ответ".

Госдеп доволен

США "положительно оценили" высылку властями Словакии "российских дипломатов из европейской страны".

Об этом на своей странице в Twitter написала Морган Ортэгус, руководитель пресс-службы Госдепартамента.

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