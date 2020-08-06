Где в России живут самые богатые чиновники?

На 20% выросло число вакансий на государственную службу. Рост отмечается во втором квартале.

Средняя зарплата на такой работе составляет 35 тысяч рублей, за год она выросла на 9%. Как показало исследование аналитического центра "Авито. Работа", самая высокая оплата труда у чиновников из Москвы, они получают ежемесячно по 50 тысяч рублей. У чиновников Санкт-Петербурга зарплата составляет 41,5 тысячи рублей. Чуть меньше — 40 тысяч — зарабатывают госслужащие в Барнауле.

Самые низкие зарплаты у чиновников Воронежа. Они получают около 24,2 тысячи рублей. Зарплата госслужащих Саратова составляет около 23,9 тысячи рублей. А в Ульяновске чиновники зарабатывают 23,8 тысячи рублей.

Проще всего устроиться на государственную службу в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Здесь размещено больше всего соответствующих вакансий.

Ранее "Правда.Ру" писала, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дёгтярев отказался понижать себе зарплату. Он объяснил это тем, что от уровня его зарплаты зависит отплата труда всех сотрудников краевого правительства. Если упадёт его доход, то и они станут меньше получать.