В Думе предложили поднять пособие ряду безработных в 8 раз

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, увеличивающий ежемесячное пособие для безработных, осуществляющих уход за инвалидами.

Согласно тексту документа, опубликованному в Телеграм-канале Ярослава Нилова, главы думского комитета по труду и соцполитике, составлять новое пособие должно 10 тысяч рублей. И ежегодно индексироваться.

скрин ТГ-канала Ярослава Нилова