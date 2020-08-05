Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, увеличивающий ежемесячное пособие для безработных, осуществляющих уход за инвалидами.
Согласно тексту документа, опубликованному в Телеграм-канале Ярослава Нилова, главы думского комитета по труду и соцполитике, составлять новое пособие должно 10 тысяч рублей. И ежегодно индексироваться.
скрин ТГ-канала Ярослава Нилова
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