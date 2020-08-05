На выборах президента Белоруссии не будет российских наблюдателей

Председатель российского ЦИК Элла Памфилова сообщила вечером вторника, что наших наблюдателей на выборах в Белоруссии не будет.
Объявленная причина — нет официального приглашения и непонятная ситуация с коронавирусом.
По словам Памфиловой, белорусские коллеги заблаговременно — как предписано двусторонним соглашением о сотрудничестве, действующим с 1998 года — не прислали в ЦИК официального приглашения.
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"учитывая, мягко выражаясь, специфическое отношение руководства Белоруссии к пандемии коронавируса, поставив под угрозу здоровье и личную безопасность наших граждан, ЦИК РФ не считает возможным", — пояснила глава Центризбиркома.
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