На выборах президента Белоруссии не будет российских наблюдателей

Председатель российского ЦИК Элла Памфилова сообщила вечером вторника, что наших наблюдателей на выборах в Белоруссии не будет.

Объявленная причина — нет официального приглашения и непонятная ситуация с коронавирусом.

По словам Памфиловой, белорусские коллеги заблаговременно — как предписано двусторонним соглашением о сотрудничестве, действующим с 1998 года — не прислали в ЦИК официального приглашения.

А послать наблюдателей от России в составе миссии СНГ

"учитывая, мягко выражаясь, специфическое отношение руководства Белоруссии к пандемии коронавируса, поставив под угрозу здоровье и личную безопасность наших граждан, ЦИК РФ не считает возможным", — пояснила глава Центризбиркома.

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