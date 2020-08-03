Путин разрешил Медведеву получить дипломатический паспорт

Заместитель председателя Совета безопасности России имеет право получить дипломатический паспорт. Право распространяется и на супругу чиновника.

Такое решение принял президент России Владимир Путин.

"Дополнить пунктом — заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации", — говорится в указе, который подписал глава государства.

Напомним, что сейчас должность зампредседателя Совбеза России занимает Дмитрий Медведев. Бывший президент и экс-премьер-министр получит дипломатический паспорт. Его выдадут и супруге — Светлане Медведевой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Дмитрий Медведев обеспокоился ростом преступлений, совершаемых мигрантами. Нарушений закона стало больше в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях. Как отметил зампредседателя Совета безопасности, в центрах временного содержания иностранцев не хватает мест. Это приводит к проблемам с депортацией мигрантов, которые нарушили законы Российской Федерации.