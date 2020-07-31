Кадыров рассказал о звонке Путина

Рамзан Кадыров рассказал, как узнал о том, что стал генерал-майором Росгвардии. Об этом ему лично сообщил президент России.

О звонке Владимира Путина глава Чечни рассказал журналистам.

"Я телефон взял. Президент говорит: "Ты сидишь?" Я отвечаю: "Когда я с Вами разговариваю, по стойке смирно стою". Он говорит: "Есть повод". Зачитал указ и поздравил", — вспоминает Рамзан Кадыров.

Напомним, что новое звание на прошлой неделе присвоил президент России Владимир Путин. Кадыров удостоен высокой чести за борьбу с терроризмом.

Ранее новостью глава Чеченской республики поделился с подписчиками в социальной сети. По его словам, это "высокая оценка, которая дорогого стоит".

"Правда.Ру" ранее писала, что Рамзан Кадыров предлагает избрать Владимира Путина пожизненным президентом. По его мнению, действующего президента никто заменить не может, потому что в России нет такого политического лидера в мировом масштабе.