Конституцию будут вручать вместе с первым паспортом

Подростки России смогут лучше познакомиться с новой Конституцией России. Главный закон страны им будут вручать при получении первого паспорта.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

"Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации", — говорится в поручении главы государства.

Исполнять решение будет председатель правительства Михаил Мишустин. Об итогах он доложит до 1 октября.

Ранее "Правда.Ру" писала, что готовится указ президента о награждении отличившихся граждан, которые обеспечили поддержку внесению изменений в Конституцию России. Награды получат члены рабочей группы по подготовке изменений, представители избиркомов и ЦИК, чиновники, члены партии "Единая Россия", члены Общественного народного фронта, артисты, блогеры.