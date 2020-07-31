Подростки России смогут лучше познакомиться с новой Конституцией России. Главный закон страны им будут вручать при получении первого паспорта.
Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
"Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации", — говорится в поручении главы государства.
Исполнять решение будет председатель правительства Михаил Мишустин. Об итогах он доложит до 1 октября.
Ранее "Правда.Ру" писала, что готовится указ президента о награждении отличившихся граждан, которые обеспечили поддержку внесению изменений в Конституцию России. Награды получат члены рабочей группы по подготовке изменений, представители избиркомов и ЦИК, чиновники, члены партии "Единая Россия", члены Общественного народного фронта, артисты, блогеры.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".