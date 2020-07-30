Загрязненную промплощадку в Иркутской области срочно изолируют

Загрязненную промышленную площадку в Иркутской области оперативно изолируют. Речь идет об Усолье-Сибирском.

Поручение дал президент России Владимир Путин.

"Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить её охрану силами Росгвардии — я так понял, что Росгвардия к этому готова; закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свои жизнь и здоровье", — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что необходимо в срочном порядке исправить ситуацию в городе. По словам Путина, "обстановка требует неотложных и комплексных мер". Президент ожидает подробного доклада и плана мер, которые могут быть предприняты. Результаты первого этапа ликвидации экологического загрязнения должны быть готовы через три месяца.

Владимир Путин отметил, что экологические проблемы здесь накапливались с 30-х годов прошлого века. Сейчас находящиеся в Усолье-Сибирском объекты хранения отходов химического производства пришли в аварийное состояние.

Раньше в Усолье-Сибирском работало крупное химическое предприятие "Усольехимпром". Оно закрылось в 2010 году, а отходы производства поместили в подземные резервуары, часть оставили на территории. В итоге почва и подземные воды пропитались опасными веществами.