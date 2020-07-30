43% многоквартирных домов, которые строятся сейчас в России, уже распроданы. Это стало возможным, благодаря льготной ипотеке в 6,5%.
Об этом в интервью журналистам рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подвел итоги своих первых шести месяцев работы в новой должности.
"За три месяца работы программы ипотекой по сниженным ставкам смогли воспользоваться уже свыше 80 тысяч человек, в экономику пришло более 200 миллиардов рублей. Если мы будем идти такими темпами до конца года, то привлечем порядка 600 миллиардов денег к концу года. Более того, именно эта мера позволит сохранить рабочие места в строительстве, а заодно и не даст нам сильно просесть в показателях ввода жилья", — пояснил политик.
Во второй половине года он намерен плотно заняться вопросами в сфере ЖКХ. Сейчас она финансируется по остаточному принципу, хотя приносит доход в 5% ВВП. В отрасли работают два миллиона человек. Но, в первую очередь, она находится в зоне ответственности регионов.
"В прошедшие шесть месяцев я в первую очередь занимался антикризисными мерами и сокращением админбарьеров, но во второй половине года я хочу вплотную заняться проблемами ЖКХ. Я как куратор ведомства поручу Минстрою готовить предложения по развитию отрасли активнее, и мы будем выносить их на президента. Тем более что положительный опыт уже есть: все наши обоснованные инициативы по стройке были поддержаны главой государства", — подчеркнул Хуснуллин.
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