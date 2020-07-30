Проблемами ЖКХ в России займутся во второй половине года

43% многоквартирных домов, которые строятся сейчас в России, уже распроданы. Это стало возможным, благодаря льготной ипотеке в 6,5%.

Об этом в интервью журналистам рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подвел итоги своих первых шести месяцев работы в новой должности.

"За три месяца работы программы ипотекой по сниженным ставкам смогли воспользоваться уже свыше 80 тысяч человек, в экономику пришло более 200 миллиардов рублей. Если мы будем идти такими темпами до конца года, то привлечем порядка 600 миллиардов денег к концу года. Более того, именно эта мера позволит сохранить рабочие места в строительстве, а заодно и не даст нам сильно просесть в показателях ввода жилья", — пояснил политик.

Во второй половине года он намерен плотно заняться вопросами в сфере ЖКХ. Сейчас она финансируется по остаточному принципу, хотя приносит доход в 5% ВВП. В отрасли работают два миллиона человек. Но, в первую очередь, она находится в зоне ответственности регионов.