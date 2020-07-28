Президент России Владимир Путин продолжает работать в штатном режиме и чувствует себя нормально. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенес коронавирус в бессимптомной форме. Политик недавно встречался с президентом России.
"У президента все нормально. Рабочий график продолжается", — отметил представитель Кремля.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.