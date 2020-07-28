Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует организовать молодежный парламент.
В рамках проекта у стажеров появится возможность получить должности главных специалистов и даже заместителей министра. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.
"Мы попробуем предложить проект, который условно назвали у себя "Молодежная смена", — формирование в одном из департаментов — департаменте градостроительной деятельности и архитектуры, это один из основных департаментов Минстроя — такой молодежной смены. Выражаясь спортивным языком, дубль основного состава — от главного специалиста до заместителя министра", — пояснил чиновник.
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