Минстрой планирует организовать молодежный парламент

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует организовать молодежный парламент.

В рамках проекта у стажеров появится возможность получить должности главных специалистов и даже заместителей министра. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.