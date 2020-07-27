Сейчас у ЛДПР нет в Госдуме депутата от Саратовской области, а это очень важный регион для партии.
Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в партии. По словам источника, место Михаила Дегтярёва в Госдуме займет Дмитрий Пьяных из Саратовской области.
"Документы в ЦИК передали, ждем назначения в среду", — отметил источник.
"90%, что Пьяных станет депутатом Госдумы. Дегтярев был в федеральной десятке, а Пьяных представляет Саратовскую область. Так как ушел человек из федеральной десятки, партия имеет право выбрать любого из тех, кто был в списках, и предложить ЦИК", — утверждает заместитель руководителя центрального аппарата фракции Сергей Каргинов.
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