Стало известно, кто заменит Дегтярёва в Госдуме

Сейчас у ЛДПР нет в Госдуме депутата от Саратовской области, а это очень важный регион для партии.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в партии. По словам источника, место Михаила Дегтярёва в Госдуме займет Дмитрий Пьяных из Саратовской области.