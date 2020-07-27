Песков: Путин и Беглов общаются на регулярной основе

Президент России Владимир Путин регулярно общается с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они, действительно, не встречались под камеры, но общение с главой одного из крупнейших российских городов у президента происходит практически на ежедневной основе", — пояснил представитель Кремля.

Такое заявление Песков сделал после того как журналисты удивились, почему Путин не провел отдельную встречу с Бегловым во время визита в Санкт-Петербург.