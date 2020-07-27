Оценивать результаты работы временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва ещё рано, поскольку он занимает этот пост всего неделю.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно", — отметил представитель Кремля.
Песков отметил, что Дегтярёв энергично принялся за исполнение новых обязанностей.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.