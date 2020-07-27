Песков призвал не оценивать работу Дегтярёва после одной недели

Оценивать результаты работы временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва ещё рано, поскольку он занимает этот пост всего неделю.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно", — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что Дегтярёв энергично принялся за исполнение новых обязанностей.