Медиаэксперт: санкции в отношении России - это смешно

Россия точно не вмешивалась в выборы в Британии. И не делала этого совершенно напрасно.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал глава медиакомпании "Русский час" Александр Коробко.

"Мне доподлинно известно, что Россия не вмешивалась в британские выборы. Я сказал бы так: к сожалению, не вмешивалась. Объясню, почему "к сожалению". Я считаю, поскольку в нашу политическую жизнь регулярно и постоянно вмешиваются те же британцы, начиная с убийства Павла I, я считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы проводить какое-то контрвлияние. Но, к сожалению, оно не проводится. Надеюсь, что пока", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что санкции, которыми грозят британцы за мифическое вмешательство в выборы, России совершенно не страшны.

"Я считаю, что Россия — вообще не та страна, в отношении которой применимо слово "санкции". Когда говоришь слово "санкции" в отношении России, уже становится смешно. Это то же самое, как сказать "наказать Солнце", "наказать ветер", "наказать океан". Россия — настолько мощная сила, что санкции в ее отношении — это просто словечко, которое как бы только уместно в арсенале русофобов, которые сейчас тешат какими-то иллюзиями, либо людей с каким-то зависимым от Запада сознанием", — заключил Александр Коробко.

Напомним, что глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что у них нет доказательств вмешательства России в парламентские выборы, которые состоялись в декабре 2019 года. Однако они все равно подозревают Россию и намерены "наказать" страну за это.