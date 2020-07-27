Вышедших из декрета женщин будут учить за счет государства

Профессиональная переподготовка ждет российских женщин после декрета. Молодые мамы смогут получить новые знания за счет государства.

Такое решение приняли в правительстве РФ. По словам Михаила Мишустина, часто женщинам после нескольких лет ухода за малышом требуются актуальные знания в новых сферах, но региональные службы занятости не могут отправить их на переподготовку.

"Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография", — заявил глава российского кабмина.

Стоит отметить, что новое постановление, которое уже подписано Мишустиным, распространяется и на россиян, выходящих на пенсию, но желающих продолжать работу. Среди молодых мам оплачиваемое обучение будет доступно тем, у кого малышам еще не исполнилось трех лет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России за месяц число безработных выросло на 93 тысячи человек. Уровень безработицы вырос до 6,2%.