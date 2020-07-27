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Кабмин инициирует ежемесячные выплаты на детей

Политика » Власть » Правительство

По решению кабмина, семьи, воспитывающие детей от 3 до 7 лет, будут получать ежемесячное пособие из резервного фонда РФ.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, распределением денег по регионам займется Минтруда.

Напомним, что данное пособие семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет получают с 1 июня. Условие назначения социальной выплаты - заработок родителей менее 2-х прожиточных минимумов.

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