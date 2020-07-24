Россияне, приобретающие турпутевки для отдыха не территории нашей страны, как ранее рассказывала "Правда.Ру", могут рассчитывать на частичный возврат потраченных денег.
Для этого, как сообщил Михаил Мишустин, выступая перед депутатами ГД, из резервного фонда Правительства выделяется 15 млрд рублей.
С сегодняшнего дня обещание премьер-министра стало реальностью - им подписан соответствующий указ.
Как сообщалось ранее, возврат за путевки "по России" составит от 5 до 15 тысяч рублей:
Деньги вернутся, если
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.