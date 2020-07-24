Мишустин подписал распоряжение о компенсации стоимости турпутевок

Россияне, приобретающие турпутевки для отдыха не территории нашей страны, как ранее рассказывала "Правда.Ру", могут рассчитывать на частичный возврат потраченных денег.

Для этого, как сообщил Михаил Мишустин, выступая перед депутатами ГД, из резервного фонда Правительства выделяется 15 млрд рублей.

С сегодняшнего дня обещание премьер-министра стало реальностью - им подписан соответствующий указ.

Сколько денег можно будет "получить обратно"

Как сообщалось ранее, возврат за путевки "по России" составит от 5 до 15 тысяч рублей:

если тур стоит от 25 тысяч - государство вернет туристу 5 тысяч,

потратившие на путевку от 50 тысяч рублей - получат обратно 10,

кешбэк в 15 тысяч рублей предусмотрен для купивших тур от 75 тысяч.

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