Политолог объяснила, зачем Путин поедет в Сербию

Президент России Владимир Путин осенью намерен посетить Сербию. Это подтвердили в МИД России, а ранее об этом заявлял президент Сербии Александр Вучич.

У визита есть три важные причины, которые "Правде.Ру" озвучила политолог Аналитического центра "Платформа общественной дипломатии Сербии" Екатерина Зотова.

"Сербия и Россия провели большую работу в сфере военно-техничного сотрудничества. Не будет преувеличением сказать, что российские поставки позволили Сербии сделать скачок в вопросах обновления вооружения и стать на голову выше соседних балканских государств. Президент Вучич говорил о подготовке парада, где покажут все, что "летает, стреляет и демонстрирует военную мощь и силу Сербии". В этом смысле можно сказать, что визит Владимира Путина станет проведением промежуточных итогов в сфере военного сотрудничества с Сербией", — пояснила эксперт.

Вторая причина — завершение грандиозного проекта отделки главного православного храма юго-восточной Европы — храма Святого Саввы, строительство которого длится больше ста лет и подходит к завершению благодаря сотрудничеству с русской церковью.

"И, конечно же, одна из важнейших геополитических тем на глобальном уровне это переговоры между Белградом и Приштиной, за которыми Россия внимательно наблюдает. И, скорее всего, примет решающее участие. В данный момент целостности Сербии, как наследницы Югославии нужна поддержка России, в том числе для, казалось бы, таких основных вещей как защита основ международного права и совместно принятых резолюций Совета Безопасности ООН", — заключила Зотова.

Она напомнила, что Сербия исторически является стратегическим партнёром России. Сербский народ, проживающий на территории нескольких балканских государств всегда был опорой российских интересов в юго-восточной Европе и неудивительно, что многие западные эксперты говорят о том, что усиление сербов на Балканах это усиление российских позиций в Европе.