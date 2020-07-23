Дачную амнистию могут продлить

Судьбу закона о дачной амнистии решают в Государственной Думе. Ее предлагается продлить на пять лет.

Действующий сейчас закон завершит свое действие весной 2021 года.

"Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года", — сообщает пресс-служба комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Одним из авторов инициативы стал Павел Крашенинников. Он напомнил, что дачная амнистия действует в России уже 14 лет, однако еще не все желающие смогли оформить в собственность заветные "шесть соток". За все эти годы россияне зарегистрировали больше 13 миллионов объектов недвижимости.

Напомним, что последний раз дачную амнистию продлевали осенью 2019 года. Тогда было решено сохранить ее на два года. Согласно закону, у россиян есть возможность оформить свое право на дачу в упрощенном порядке. Нужно лишь предоставить необходимый пакет документов в муниципальные регистрационные органы. Также пригодится технический план объекта, который нужно заказать у кадастрового инженера.