Матвиенко предсказала судьбу закона о трехдневном голосовании

Закон о трехдневном голосовании пройдет согласование сенаторов. Скорее всего, его поддержат в Совете Федерации.

Такое мнение высказала Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что завтра этот закон будет поддержан. Это была моя точка зрения, это очень удобно, чтобы люди могли прийти на выборы и проголосовать. Основная мотивировка оппонентов закона — что для недобросовестных организаторов расширяются возможности для махинаций. Но у нас есть жесткий закон, предусматривающий ответственность, вплоть до уголовной", — пояснила спикер Совета Федерации.

Напомним, что после проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое длилось неделю, решено изменить выборную систему России. В частности, позволить избирателям высказывать свое мнение в течение двух-трех дней.

По мнению Валентины Матвиенко, нововведение не повлечет за собой рост числа нарушений. Особенно если сделать процедуру выборов и голосования еще более прозрачной и понятной избирателям и наблюдателям.

Правда, трехдневное голосование повлечет за собой административные изменения. В частности, нужно будет увеличить количество членов участковых избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей.