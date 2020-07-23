Госдума: Преследовать однополые пары не будут

Однополые пары в России не будут подвергаться преследованию. Иные трактовки поправок в Конституцию неуместны.

Такое заявление сделали в Государственной Думе.

"В Семейном кодексе этот вопрос решен — у нас не могут лица одного пола заключать брак. Они могут жить вместе, у них могут быть любые отношения, но брака быть не может. Мы просто подняли это на конституционной уровень с тем, чтобы, может быть, через какое-то количество лет кто-то в Семейный кодекс не вносил таких поправок", — пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он подчеркнул, что несмотря на невозможность официально зарегистрировать отношения, однополые пары могут в эти отношения вступать. И никто не будет их преследовать в "уголовном, административном или еще каком-то порядке".

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Таиланде планируют узаконить однополые браки. Правительство уже поддержало законопроект, сейчас его рассматривает парламент. Если закон будет принят, пары одного пола смогут официально регистрировать свои отношения и усыновлять или удочерять детей.