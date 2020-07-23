Выплаты на детей предложили сделать ежемесячными

Детские пособия предлагают сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.

Деньги получили семьи, в которых есть дети до 16 лет, уже дважды — в июне и июле. Это стало одной из мер поддержки семей в кризисный период.

По мнению лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, программу нужно сохранить и расширить. В частности, выплаты нужно сделать ежемесячными. А получать их должны родители детей не до 16, а до 18 лет.

Сообщается, что данная инициатива уже передана на рассмотрение Государственной Думы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что родители, в одиночку воспитывающие детей, смогут получать деньги из алиментного фонда. Проект нового закона о поддержке семей с детьми разрабатывают в Госдуме. Предполагается, что помощь получит отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка, тогда как второй родитель уклоняется от своих обязанностей и не платит алименты. На этот период будет предусмотрена помощь от государства.

Алиментный фонд будет формироваться из федерального бюджета, благотворительных взносов и денег найденных должников.