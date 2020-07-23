Песков рассказал, где россияне могут планировать отдых

Россияне этим летом смогут отдохнуть только в России. Поэтому и планировать свой отдых нужно с учетом сложившихся условий.

Такой совет дал пресс-секретарь президента.

"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось", — пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, что в этом году россияне смогут получить деньги за покупку тура в регионах России. Заказать тур нужно в определенных компаниях, которые подтвердили свое сотрудничество с правительством. Оплата должна быть произведена картой платежной системы "Мир". При покупке тура от 25 тысяч рублей, кэшбэк составит 5 тысяч рублей. При выборе тура от 50 тысяч рублей путешественник получит возврат в 10 тысяч рублей. Те, кто предпочтут тур от 75 тысяч рублей, назад получат 15 тысяч рублей.

В том числе на эти цели из бюджета России выделено 15 миллиардов рублей. Тур должен быть протяженностью не менее пяти дней. Возврат средств начнется в августе.