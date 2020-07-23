Путин планирует посетить Сербию

Владимир Путин запланировал рабочую поездку в Сербию. Она состоится осенью.

Об этом рассказали в МИД России.

"Насколько известно, в соответствии с имеющимся приглашением рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее", — сообщил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

О визите президента России сообщала и сербская сторона. По словам главы Сербии Александра Вучича, начата подготовка к встрече на высшем уровне. Вероятнее всего, Владимир Путин приедет в Белград в октябре.

Ранее по Сербии прокатилась волна народных протестов. Граждане страны резко осудили возвращение ограничительных мер из-за коронавируса. Как отметил глава государства, протесты были хорошо организованы и срежиссированы. Они переросли в массовые беспорядки, в которых пострадали 43 полицейских и 17 протестантов.