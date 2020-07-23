"Мы народ России" — в РФ создаётся новая политическая партия

22 июля в "Российской Газете" появилась новость о вхождении в политическую сферу России новой политической организации — "Мы Народ России".

О новой партии пока известно немного, но, тем не менее, источники в экспертных кругах уже готовы рассказать об её идеологических ориентирах. Как стало известно, данная политсила будет придерживаться центристских демократических позиций, а в вопросах государственного устройства и строительства опираться на консервативные установки. При этом партийная идеология будет учитывать либеральный подход к вопросам развития экономической системы. Например, как удалось выяснить, будущая партия выступает с позиции признания государствообразующего статуса русского народа при соблюдении интересов всех национальных меньшинств.

Вместе с тем партийная идеология отмечает важность:

развития институтов гражданского общества,

тесного сотрудничества органов государственной власти и делового сообщества,

незыблемость права собственности,

принятия мер по либерализации экономической деятельности и многое другое.

Кроме того, одними из центральных тезисов политической программы новой организации обозначены такие неординарные и ранее не звучавшие понятия как "консолидированная демократия" и "мировоззренческий нейтралитет государства". Последняя идеологическая установка — явное ноу-хау: ранее ни у одной политической организации подобных идей не было. Так что тем более любопытно, как будут реализовываться свежие идеи на практике.

Правда, пока открытым остаётся вопрос, кто стоит за этой политической силой. К сожалению, пока все предположения экспертов по этому поводу больше похожи на гадание на кофейной гуще, но до раскрытия этого секрета осталось не так уж долго: достаточно дождаться проведения учредительного съезда новой политической организации.