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Эксперт: разовый перенос единого дня голосования – хорошая идея

Политика » Выборы

Перенести единый день голосования с осени 2020 года на весну 2021 года — хорошая идея. Это удобно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения проведения выборов.

Такое мнение высказал председатель союза "Правое дело" Вячеслав Маратканов.

"Обоснования, я думаю, официально — это все дела, которые были связаны с COVID. И, в принципе, это имеет под собой место, потому что и так слишком много массовых мероприятий планируется на сентябрь-октябрь — начало учебного сезона. Добавлять еще выборы в такой тяжелой эпидемиологической ситуации. А весной, по прогнозам Роспотребнадзора, мы все-таки пройдем зимнюю эпидемиологическую кампанию, и тогда уже будет понятно, что вообще происходит, есть ли вторая волна, нет ли второй волны", — пояснил эксперт.

Он отметил, что перенос единого дня голосования один раз имеет смысл. Это удобно и партиям, особенно малым партиям в регионах.

"Провести полноценную избирательную кампанию, особенно для малых партий и самовыдвиженцев в условиях даже пусть ограниченных карантинных мер, это очень проблематично. Все ограничены в личных встречах. Особенно в региональных кампаниях, понятно, что это встреча с избирателями — это большая проблема, увеличение количества участников", — заключил Маратканов.

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести единый день голосования с сентября на апрель.

 

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