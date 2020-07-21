Орешкин объяснил, зачем в России меняют нацпроекты

Здоровье россиян и повышение качества их жизни является главной целью развития России на ближайшие годы. Это прописано в отредактированных национальных проектах, которые предусмотрены до 2030 года.

Причину их корректировки пояснили в Кремле. По словам помощника президента Максима Орешкина, в первой цели также прописана необходимость увеличить продолжительность жизни россиян, а также дать возможности для роста их доходов. Повлияет на решение задачи много факторов, в том числе повышение безопасности на дорогах, решение экологических проблем.

Вторая цель, прописанная в нацплане, — самореализация граждан России. Для этого необходимо улучшить качество образования и дать возможности для развития талантов

Также в национальном плане указана необходимость улучшить жилищные условия россиян, повысить оплату труда граждан страны и их доходы, создать условия для развития бизнеса, снизить уровень безработицы, провести цифровизацию экономики и госуправления.

Напомним, что поручение прописать национальные цели дал президент России Владимир Путин. Сегодня он подписал документ, регламентирующий их.