В России создают государственный Фонд помощи больным детям

В России к началу нового календарного года будет создан государственный фонд помощи больным детям с редкими патологиями.

Об этом сообщил Дмитрий Морозов, председатель думского комитета по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям.

Как подчеркнул Морозов, создаваемый по поручению президента фонд станет единым источником финансирования лечения детей. Средства в новый фонд станут поступать средства, полученные за счет повышенной ставки НДФЛ для физлиц, годовой доход которых превышает 5 млн рублей.

Напомним, 23 июня Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку подоходного налога для тех россиян, кто в год зарабатывает более 5 млн рублей - с 13% до 15%.