Путин подписал закон, дающий право на выплату кредитов "в рассрочку"

Президент России подписал Закон, регулирующий отношения должников и кредитных организаций в период пандемии.

Теперь пенсионеры, имеющие доход не более 2-х прожиточных минимумов, смогут гасить кредиты "в рассрочку", а бизнес, работающий в пострадавших от COVID отраслях — частями гасить имущественные задолженности.

Льготный режим может затронуть около 4 млн организаций и ИП и более 1,5 млн пенсионеров, имеющих просроченную задолженность.

Кто сможет получить рассрочку по долгам?

Пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества.

Условие: долг перед банком не должен быть больше 1 млн рублей.

Юрлица и ИП, относящиеся к структуре малого и среднего бизнеса, включенные в список наиболее пострадавших от последствий распространения COVID-19 отраслей экономики.

Условие:

долг не превышает 15 млн рублей, нет долгов по зарплатам работникам

На какой срок предоставляется рассрочка?

Для пенсионеров — до 1 июля 2022 года.

Для бизнеса — до 1 августа 2021 года.

Как получить рассрочку?

Как пояснил Василий Пискарев, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции, чтобы получить рассрочку по долгам, нужно всего лишь обратиться в Федеральную службу судебных приставов.

Какие еще нормы есть в новом законе?