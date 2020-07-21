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Путин подписал закон, дающий право на выплату кредитов "в рассрочку"

Политика » Власть

Президент России подписал Закон, регулирующий отношения должников и кредитных организаций в период пандемии.

Теперь пенсионеры, имеющие доход не более 2-х прожиточных минимумов, смогут гасить кредиты "в рассрочку", а бизнес, работающий в пострадавших от COVID отраслях — частями гасить имущественные задолженности.

  • Льготный режим может затронуть около 4 млн организаций и ИП и более 1,5 млн пенсионеров, имеющих просроченную задолженность.

Кто сможет получить рассрочку по долгам?

  • Пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества.

Условие: долг перед банком не должен быть больше 1 млн рублей.

  • Юрлица и ИП, относящиеся к структуре малого и среднего бизнеса, включенные в список наиболее пострадавших от последствий распространения COVID-19 отраслей экономики.

Условие:

  1. долг не превышает 15 млн рублей,
  2. нет долгов по зарплатам работникам

На какой срок предоставляется рассрочка?

  • Для пенсионеров — до 1 июля 2022 года.
  • Для бизнеса — до 1 августа 2021 года.

Как получить рассрочку?

Как пояснил Василий Пискарев, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции, чтобы получить рассрочку по долгам, нужно всего лишь обратиться в Федеральную службу судебных приставов.

Какие еще нормы есть в новом законе?

  • До 31 декабря 2020 года в отношении должников-граждан не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств.
  • Судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионеров.
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