Путин подписал закон, дающий право на выплату кредитов "в рассрочку"
Президент России подписал Закон, регулирующий отношения должников и кредитных организаций в период пандемии.
Теперь пенсионеры, имеющие доход не более 2-х прожиточных минимумов, смогут гасить кредиты "в рассрочку", а бизнес, работающий в пострадавших от COVID отраслях — частями гасить имущественные задолженности.
- Льготный режим может затронуть около 4 млн организаций и ИП и более 1,5 млн пенсионеров, имеющих просроченную задолженность.
Кто сможет получить рассрочку по долгам?
- Пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества.
Условие: долг перед банком не должен быть больше 1 млн рублей.
- Юрлица и ИП, относящиеся к структуре малого и среднего бизнеса, включенные в список наиболее пострадавших от последствий распространения COVID-19 отраслей экономики.
Условие:
- долг не превышает 15 млн рублей,
- нет долгов по зарплатам работникам
На какой срок предоставляется рассрочка?
- Для пенсионеров — до 1 июля 2022 года.
- Для бизнеса — до 1 августа 2021 года.
Как получить рассрочку?
Как пояснил Василий Пискарев, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции, чтобы получить рассрочку по долгам, нужно всего лишь обратиться в Федеральную службу судебных приставов.
Какие еще нормы есть в новом законе?
- До 31 декабря 2020 года в отношении должников-граждан не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств.
- Судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионеров.