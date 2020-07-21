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У депутатов Госдумы завершается весенняя сессия

Политика » Власть » Парламент

Текущая неделя завершает для депутатов Государственной Думы весеннюю сессию.

По словам Вячеслава Володина, председателя ГД, "эти семь месяцев были для парламентариев очень насыщенными".

"С одной стороны, мы сосредоточились на реализации Послания Президента Федеральному Собранию. Были проработаны и приняты поправки к Конституции. После того как они получили поддержку граждан в ходе общероссийского голосования, ГД приступила к реализации новых норм Основного закона в федеральном законодательстве", — сказал Володин.

Но это еще не все, чем занимались депутаты. Спикер отметил, что много сил и времени пришлось уделить законодательной работе по обеспечению мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, как для граждан, так и для бизнеса и пострадавших от кризиса отраслей экономики.

Что осталось сделать до каникул

На текущей неделе парламентарии дважды соберутся на пленарные заседания, в ходе которых рассмотрят 2 законопроекта, необходимых для реализации новых конституционных норм.

  • Сегодня, 21 июля, планируется рассмотреть поправки, которые приравнивают к экстремизму призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны, в том числе отчуждению части ее территории.
  • Завтра, 22 июля, депутаты рассмотрят проект закона о закреплении единых принципов воспитания и образования.
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