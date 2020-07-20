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Жириновский поблагодарил Путина за Дегтярёва

Политика » Партии » Либералы

В ЛДПР рассчитывали, что сохранят за собой три региона. Благодаря назначению Михаила Дегтярёва, это удалось.

Ситуацию с назначением оценил лидер партии Владимир Жириновский.

"Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаил Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из "Единой России", а представитель ЛДПР", — пояснил политик.

По словам Жириновского, партия продолжит бороться за судьбу Сергея Фургала и постарается снять с него обвинения.

Работать в Хабаровском крае Дегтярёву будет несложно, ведь правительство сформировано, команда работает, а большая часть краевой думы — депутаты ЛДПР.

"Я бы советовал Михаилу Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми. Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтярёве", — заключил Жириновский.

Напомним, что 20 июля Владимир Путин в связи с утратой доверия отправил в отставку экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала. На должность врио губернатора президент назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.

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