"Справедливая Россия" предлагает отменить транспортный налог

Российские власти должны вспомнить о своих обещаниях и отменить транспортный налог. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Александр Ремезков.

Представитель партии "Справедливая Россия" уверен, что вопрос нужно решать радикально.

"Наша фракция "Справедливая Россия" всегда поддерживает инициативы, направленные на помощь гражданам и способные обеспечить социальную справедливость. Но проблему с транспортным налогом, на наш взгляд, нужно решать радикально. Власти должны выполнить свое давнее обещание и наконец-таки отменить этот налог, который миллионы автомобилистов считают несправедливым побором", — заявил политик.

Ремезков нашел вариант и восстановить доходы, которые недополучит бюджет при отмене транспортного налога. В частности, предлагается увеличить акцизы на бензин. Таким образом, платить налог будут только те, кто действительно пользуется автомобилем и ездит по дорогам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что транспортный налог на старые автомобили в России могут повысить. Речь идет о коммерческом транспорте.