Президент России Владимир Путин хотел бы посетить Хабаровск, чтобы пообщаться с жителями города. Однако пока в графике главы государства нет планов на поездку.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает. Но пока в ближайшее время такая поездка не запланирована", — пояснил представитель Кремля.
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