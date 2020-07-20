Путин хочет поехать в Хабаровск

Президент России Владимир Путин хотел бы посетить Хабаровск, чтобы пообщаться с жителями города. Однако пока в графике главы государства нет планов на поездку.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.