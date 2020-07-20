Стало известно, использовал ли Путин вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не использовал вакцину от коронавируса, поскольку в её эффективности не был уверен.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать", — пояснил представитель Кремля.

Сам Песков отметил, что ему не нужно было прививаться от коронавируса, поскольку он уже переболел недугом.