Подозреваемую в хищениях сотрудницу Минобрнауки уволили

Марина Лукашевич освобождена от должности. Она занимала пост заместителя министра образования и науки.

Решение о ее увольнении принял премьер-министр Михаил Мишустин.

"Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования РФ", — следует из документа, размещенного на портале правовой информации.

Напомним, что Лукашевич проходит по уголовному делу о хищении 50 миллионов рублей. Преступление произошло, когда она была генеральным директором "Центра развития науки", который работали с Министерством образования и науки. По версии следствия, министерство заключило с центром государственные контракты, которые были выполнены на основе "студенческих рефератов", то есть не несли научной ценности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на заседании суда Марина Лукашевич свою вину не признала. Она подчеркнула, что работает на государство, а не обкрадывает его.