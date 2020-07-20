Депутаты Госдумы разрабатывают проект нового закона о поддержке семей с детьми.
Идея его в том, чтобы мать или отец, в одиночку воспитывающие несовершеннолетних детей, пока второй родитель уклоняется от обязанностей по содержанию ребенка, получали пособие от государства.
Для этого в стране планируется создать так называемый "алиментный" спецфонд, который будет пополняться из 2 источников:
Как отмечают законотворцы, последнего можно будет добиться благодаря тому, что фонд наделят правом регрессного требования к плательщику алиментов о возврате выплаченных получателю сумм алиментов в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством.
Окончательное решение о создании фонда должно быть принято до 1 ноября 2020 года - именно с этого момента государство начнет регулировать поиск должников и побуждать к выплатам.
Должников по алиментам лишат возможности откупаться маленькой суммой
В Перми трем должникам по алиментам дали реальные сроки
Украинские власти не хотят возвращать Крым и Донбасс. Они сознательно ухудшают ситуацию и не выполняют договоренностей по урегулированию конфликта.