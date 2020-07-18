Шойгу принял звонок от министра обороны Азербайджана

Переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и главы военного ведомства Азербайджана Закира Гасанова прошли в формате телефонного разговора.

По информации агентства РИА "Новости", инициатором переговоров стал министр обороны Азербайджана.

Шойгу и Гасанов обсудили возможность сотрудничества, а также внеплановую проверку войск Южного и Западного военных округов, которая совпала с усилением конфликта Еревана и Баку.

Военно-дипломатический источник рассказал агентству РИА "Новости", что во время переговоров не затрагивалась ситуация на азербайджано-армянской границе.