Песков: Путин в курсе переноса "Бессмертного полка"

Владимир Путин уведомлен о том, что шествия "Бессмертный полк" 26 июля не будет. На эту дату патриотическую акцию назначил президент России.

Как отметили в Кремле, Путин не является организатором мероприятия.

"Мы обратили на это внимание. Конечно же, об этой позиции организаторов "Бессмертного полка" президенту доложено. Действительно, в разных регионах разная специфика, связанная с эпидемиологической ситуацией. Нет единых условий для проведения на должном уровне. Именно об этом вчера говорили организаторы", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства не является непосредственным организатором шествия. Уникальность акции заключается именно в том, что она является народной. Будет ли Путин как-то комментировать отмену и перенос события, Песков не знает.

Напомним, что "Бессмертный полк", который традиционно проходит в России в День Победы, в этом году из-за эпидемии коронавируса перенесли на день ВМФ — 26 июля. Однако из-за неоднородной эпидемиологической ситуации по стране, организаторы акции решили перенести ее на неопределенный срок. Не исключено, что шествие пройдет уже только 9 мая 2021 года.