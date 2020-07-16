Жириновский предлагает перенести единый день голосования на весну

Единый день голосования требует переноса. Проводить выборы осенью неудобно.

Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы давно предлагаем перенести единый день голосования на апрель, на последний понедельник месяца. Во-первых, это весна. У людей лучше настроение, потому что после долгой зимы впервые тепло. Во-вторых, еще не начался дачный сезон, люди пока дома проводят выходные. В-третьих, в будний день, потому что людям проще найти время для голосования — по дороге на работу или наоборот — с работы домой", — заявил Владимир Жириновский.

Он отметил, что из-за осенних выборов агитация идет летом. В это время основная масса избирателей на дачах и в отпусках. А вот тысячи чиновников, задействованных в подготовке к выборам, как раз не могут уйти в отпуск все лето.

С лидером ЛДПР согласна и глава ЦИК Элла Памфилова, по словам которой сентябрь — самый неудачный для выборов месяц. Решением может стать перенос даты либо проведение выборов в течение нескольких дней.

Ранее "Правда.Ру" писала, что у многодневных выборов есть свои преимущества.