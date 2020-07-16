Единый день голосования требует переноса. Проводить выборы осенью неудобно.
Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Мы давно предлагаем перенести единый день голосования на апрель, на последний понедельник месяца. Во-первых, это весна. У людей лучше настроение, потому что после долгой зимы впервые тепло. Во-вторых, еще не начался дачный сезон, люди пока дома проводят выходные. В-третьих, в будний день, потому что людям проще найти время для голосования — по дороге на работу или наоборот — с работы домой", — заявил Владимир Жириновский.
Он отметил, что из-за осенних выборов агитация идет летом. В это время основная масса избирателей на дачах и в отпусках. А вот тысячи чиновников, задействованных в подготовке к выборам, как раз не могут уйти в отпуск все лето.
С лидером ЛДПР согласна и глава ЦИК Элла Памфилова, по словам которой сентябрь — самый неудачный для выборов месяц. Решением может стать перенос даты либо проведение выборов в течение нескольких дней.
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