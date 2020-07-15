Аналитик рассказал, как изменятся нацпроекты в России

Эпидемия коронавируса и кризис на нефтяных рынках привели к экономическому спаду в России. Ожидается падение экономики на 5%.

Поэтому в 2020 и следующем году, вероятнее всего, национальные проекты не будут широко реализованы. Как могут быть скорректированы национальные проекты, "Правде.Ру" рассказал руководитель направления "Макроэкономика" Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

"За время пандемии мы получили некий набор уроков. Они показали значимость цифровизации в плане повышения эффективности, обеспечения людей работой. Люди перешли на удаленку, не потеряли работу, зарплату. Также ситуация нам показала значимость собственных сил в медицине. Оказалось, что запросто можно остаться без лекарств, тестов, средств индивидуальной защиты. В этой связи тот или иной пересмотр приоритетов с большим креном, возможно, в сторону биомедицины и меньше в сторону капиталоемких строек весьма вероятен", — пояснил эксперт.

Он отметил, что полное восстановление экономики ожидается в 2024 году. Этим объясняется переход на более долгосрочное планирование — нацпроекты проработают до 2030 года.

"Мы получим впервые за нашу историю долгосрочные проекты развития, которые могут сформировать логику долгосрочного планирования на 10 лет вперед. Потому что до сих пор у нас были только достаточно общего характера документы, такие как Концепция долгосрочного развития, которая и то позволила в условиях достаточно жесткой ситуации зафиксировать в качестве приоритета и повышение зарплаты, и инфраструктурные стройки в условиях, кода были сильные желания сэкономить все рубли и направить их в резервные фонды. Но в соответствии с КДР надо повышать зарплату, надо строить дороги и так далее. Здесь мы получаем достаточно сильный набор проектов, которые обеспечат непрерывность экономического курса на 10 лет. Это интересно. Это действительно может быть некий системный поворот", — заключил аналитик.

Ранее "Правда.Ру" писала, что национальные проекты по поручению президента Владимира Путина будут скорректированы. Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что работа будет завершена к осени.