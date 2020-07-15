Больше сотни политиков хотят быть губернаторами регионов России

В 18 регионах России осенью пройдут выборы губернаторов. На эти места претендуют 144 человека.

Кандидатов посчитали в Центральной избирательной комиссии.

"Для участия в выборах глав регионов в настоящее время выдвинулось 144 кандидата. Из них 28 кандидатов — в порядке самовыдвижения и 116 кандидатов — от 24 политических партий", — рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

В 14 регионах прием заявлений от кандидатов завершился, еще в четырех документы сдать еще можно. Единый день голосования в России пройдет 13 сентября.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, например, в Пермском крае исход губернаторских выборов очевиден. Победу одержит Дмитрий Махонин, который сейчас является временно исполняющим обязанности главы региона. На этот пост его назначил президент Владимир Путин, а партия "Единая Россия" оказывает поддержку, несмотря на то, что кандидат идет как самовыдвиженец.