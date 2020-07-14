Песков прокомментировал ситуацию в Хабаровске

То, что люди вышли на улицу, чтобы поддержать своего избранного губернатора, это нормальная ситуация.

Так прокомментировал протестные акции в Хабаровске пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, таким образом люди реагируют на "нестандартную и неожиданную" ситуацию:

"Эмоциональный посыл ясен. Но и тем, кто выходит на улицы, надо учесть, что предъявляемые ему (Фургалу) обвинения крайне серьезны и надо следить за ходом следствия".

А еще в Кремле не исключают того, что акции протеста могут обернуться для региона ухудшением эпидситуации.

Что же касается того, будет ли назначаться исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, то, как сказал Песков, "решения Путин пока не принял", но когда это произойдет, то будут "учтены все нюансы".

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